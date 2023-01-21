За прошедшие сутки в Москве зарегистрировано 1921 новых случаев заражения COVID-19

За прошедшие сутки в Москве зарегистрировано 1921 новых случая заражения COVID-19 Фото: REUTERS

В Москве по данным на 21 января за сутки выявлено 1921 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. 13 пациентов скончались от осложнений и последствий болезни, о такой статистике стало известно на портале стопкоронавирус.рф

Госпитализировали за сутки 120 человек с симптомами COVID-19. Полностью выздороветь за тот же период удалось 1393 людям, перенесшим заболевание.

Москва по прежнему занимает первую строчку среди всех регионов по количеству заболеваний коронавирусной инфекцией за сутки. Следом располагается Санкт-Петербург, а на третьей строчке находится Московская область.

Ранее KP.RU писал, что за сутки 20 января врачи в Москве выявили 2038 новых случаев заболевания COVID-19. Также в столице зафиксировали смерть 12 человек от осложнений и последствий болезни. Полностью выздороветь удалось 1547 пациентам.