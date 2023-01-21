Сергей Собянин: В рамках новогодней акции «Москва Помогает» собрали более 156 тысяч подарков

В рамках новогодней акции «Москва Помогает» собрали более 156 тысяч подарков Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

В рамках новогодней акции «Москва Помогает» в столице собрали более 156 тыс. подарков, которые отправили участникам СВО, семьям мобилизованных и детям Донбасса, Луганщины, Херсонщины и Запорожья. Об итогах проекта рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Чтобы доставить подарки военным и жителям новых регионов России, волонтеры проехали более 26 тыс. километров. Они побывали в 10 городах и навестили множество семей и социальных учреждений.

Помимо подарочных наборов жители столицы передали для участников СВО и поздравительные открытки, всего более 12 тыс. штук.

Ранее KP.RU писал, что около 30 тыс. подарков удалось реализовать в рамках социального маркетплейса «Москва — добрый город». Их изготовили тяжело больные люди и люди, оказавшиеся в тяжелой жизненной ситуации.