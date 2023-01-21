В более 10 больниц Москвы поступили сообщения об угрозе минирования Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В более десяти больниц Москвы поступили сообщения об угрозах минирования. Сигналы о наличии взрывчатого вещества в медучреждениях поступили от анонимных источников, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы столицы.

После поступления сигналов о минировании медучреждений от неизвестных, специалисты выехали для проверки по адресам каждого из них. Им предстоит тщательно обследовать не только здания, но и все прилегающие к ним территории, на наличие взрывчатых веществ и взрывоопасных предметов.

На данный момент информации об эвакуации не поступало.

Ранее KP.RU писал, что в один из кинотеатров Москвы поступило сообщение о наличии взрывчатого вещества. Экстренные службы эвакуировали посетителей и сотрудников кинотеатра и начали проверку. Для проверки здания и прилегающих к нему территорий, после сообщений и минировании, были задействованы бригады кинологов.