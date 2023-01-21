Станцию метро «Пыхтино» в Москве украсят изображениями отечественных самолетов

Станцию метро «Пыхтино» украсят изображениями отечественных самолетов Фото: stroi.mos.ru

На станции метро «Пыхтино» начнут монтировать панели с изображениями отечественных самолетов. Пассажиры смогут в будущем ознакомиться со всей историей российского авиастроения, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Изображения самолетов будут в виде чертежей, чтобы люди могли оценить масштабы развития авиастроения от винтового АНТ-3 и до современного ТУ-214.

Весь дизайн проект станции «Пыхтино» посвящен истории авиации России неспроста. Рядом располагаются улицы Летчика Грицевца, Летчика Ульянина и Авиаконструктора Петлякова. Также на станции метро установят витражное стекло, чтобы пассажиры могли наслаждаться видом реки Ликовы.

Ранее KP.RU писал, что на крыше станции метро «Пыхтино» появится площадка для отдыха. На ней будут раскинуты клумбы и установлены удобные скамейки. С площадки будет открываться вид на реку Ликову и окружающие ее ландшафты.