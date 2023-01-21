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НовостиОбщество21 января 2023 12:10

Расчлененное тело мужчины нашли в лесополосе Новой Москвы

Личность погибшего установить не удалось
Роман ПОЛОСИКОВ
Расчлененное тело мужчины нашли в лесополосе Новой Москвы

Расчлененное тело мужчины нашли в лесополосе Новой Москвы

Фото: Александр ГЛУЗ

В поселении Сосенском, неподалеку от Филатовского шоссе, нашли части тела мужчины. Личность погибшего не удалось установить, об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Останки тела мужчины обнаружили еще днем 20 января, по направлению движения к станции метро «Прокшино». Ноги, таз и частично позвоночник с остатками мышц обнаружили в 13:22 примерно в 30-40 метрах от Филатовского шоссе, днем ранее.

На место прибыли сотрудники правопорядка. Теперь специалистам предстоит установить личность погибшего, а также установить обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее KP.RU писал, что на юго-востоке Москвы обнаружили тело женщины с колото-резаными ранениями. По подозрению в убийстве задержан супруг погибшей. Специалисты проводят необходимые экспертизы и просматривают записи с камер наблюдения.