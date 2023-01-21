Военную присягу в Музее Победы приняли 130 новобранцев Преображенского полка Фото: telegram-канал Муzей Победы

В Музее Победы прошла первая церемония приведения к военной присяге в этом году. Ее участниками стали более 130 новобранцев Преображенского полка, сообщается в Telegram-канале Музея Победы.

Столь торжественное мероприятие проходило в Зале Славы, в котором увековечены почти 12 тысяч Героев России и Советского Союза.

Отмечается, что церемония приведения к присяге в этих стенах помогает призывникам ощутить тесную связь с историей своей страны и осознать всю важность этого момента.

В завершении по традиции состоялись показательные выступления роты Почетного караула и музыкантов военного оркестра.

Ранее KP.RU писал, что на время сильных морозов Музей Победы запустил бесплатные автобусы от метро. Трансфер осуществлялся каждые 15 минут. Забирали пассажиров от станции метро «Парк Победы».