Из-за сильной гололедицы в Москве продлили «желтый» уровень погодной опасности до 23 января Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Москве из-за сильной гололедицы продлили «желтый» уровень погодной опасности. Действовать данное предупреждение будет до 1:00 23 января 2023 года, сообщается на портале Гидрометцентра России.

Подобное гидрометеорологическое предупреждение продлено на тот же период и в Московской области.

Из-за перепада температур в дневное время суток и похолодания в вечернее, на дорогах и тротуарах образуется корка льда, местами очень внушительная. Водителям и пешеходам в столице стоит предпринимать дополнительные меры безопасности.

Ранее KP.RU сообщал, что сильные морозы до 13 градусов ниже нуля вернуться в Москву уже на следующей неделе. Ощутимое похолодание начнется уже с 22 января. В темное время суток с понедельника 23 января, температура воздуха может опускаться до значения в -13 градусов. Осадки в столь морозные дни не прогнозируются.