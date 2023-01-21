Организатор концерта в клубе в центре Москвы опроверг информацию о потасовке с пострадавшими Фото: Мария ЛЕНЦ

Организатор концерта в клубе на Новом Арбате опроверг информацию о произошедшей потасовке после концерта. Ранее в СМИ появилась информация о том, что после концерта произошла давка, в которой были пострадавшие, однако эту информацию в беседе с KP.RU опроверг сам организатор.

Сегодня в некоторых СМИ появлялась информация о давке в одном из клубов, в которой пострадали две девушки. Сообщалось, что потасовка произошла из-за того, что охранники заведения пытались оттеснить зрителей, чтобы обладатели VIP-билетов спокойно могли его покинуть, но такая информация не соответствует действительности.

Ранее KP.RU писал, что врач опроверг возможность смерти 16-летнего москвича от бессонницы. По словам специалиста, причиной смерти стало фатальное разрушение центров головного мозга, а не сама бессонница. Она скорее означает, что нервная система человека была сильно поражена.