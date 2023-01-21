Синоптик Тишковец спрогнозировал возможную раннюю весну в Москве Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Москве в 2023 году можно ожидать наступление ранней весны. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал, что сильные морозы покинут столицу уже в феврале-марте.

Специалист отметил, что морозы еще будут возвращаться в Москву, но уже в более мягком проявлении. Таких похолоданий, как в рождественские дни, ожидать уже не стоит.

По словам синоптика, средние значения температур в феврале будут выше на 2-3 градуса климатической нормы месяца, такие же превышения среднемесячной температуры будут и в марте.

Подобные погодные условия могут ознаменовать ранний приход весны в Москве и всей центральной части России.

Ранее KP.RU писал, что в Москве продлили «желтый» уровень погодной опасности из-за сильной гололедицы на дорогах и тротуарах. Предупреждение будет действовать до 23 января.