Боялись разлуки: два московских школьника объясняли, почему больше месяца скрывали смерть матери Фото: Shutterstock

Двое московских школьников почти месяц скрывали смерть родной матери, потому что боялись депортации из России или попадания в детдом. Отец мальчиков уже давно бросил семью и переехал во Вьетнам. О такой сложной ситуации KP.RU рассказала Уполномоченная по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.

Сами же подростки вьетнамцы по крови, но родились они в Москве и почти не знают вьетнамского языка.

Еще в 2020 году мама школьников была госпитализирована из-за осложнений коронавирусной инфекции, а присмотр за детьми она доверила своей знакомой, которая тоже была родом из Вьетнама. Через несколько дней после госпитализации, организм женщины не выдержал и она скончалась.

Знакомая матери, стала всё реже навещать мальчиков и они договорились никому не рассказывать о смерти матери. О произошедшем узнали уже спустя почти месяц, об этом мальчики рассказали своему однокласснику, который и рассказал об этом классной руководительнице.

Она незамедлительно сообщила об этом и мальчиков забрали в соцучреждение. Отец письменно отказался от детей, поэтому они находились в подвешенном состоянии. Позже им нашли семью и сейчас старший готовится к экзаменам.

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