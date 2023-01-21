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НовостиОбщество21 января 2023 16:39

Из-за подозрительного предмета отогнали в депо состав метро на Кольцевой линии в Москве

В депо теперь ожидают прибытие кинологов
Роман ПОЛОСИКОВ
Из-за подозрительного предмета в Москве отогнали в депо состав метро на Кольцевой линии

Из-за подозрительного предмета в Москве отогнали в депо состав метро на Кольцевой линии

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Один из составов метро на Кольцевой линии Московского метрополитена пришлось отогнать в депо «Красная пресня» из-за подозрительного предмета в одном из вагонов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы столицы.

Состав отогнали в депо, чтобы провести проверку вагонов, не подвергая при этом опасности пассажиров метрополитена. Сейчас в депо «Красная пресня» ожидают прибытие бригады кинологов, чтобы провести тщательную проверку содержимого подозрительного предмета.

Ранее KP.RU сообщал о том, как мужчина украл на одной из станций телефон из рук девушки и чуть не попал под поезд, в попытке скрыться с места преступления. Машинисту пришлось совершить экстренное торможение, увидев мужчину на пути следования. Нарушителя задержали на станции метро «Бауманская».