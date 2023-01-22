Ефимов: В 2022 году на Портале поставщиков с малым и средним бизнесом оформлено около 190 тысяч контрактов

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Фото: пресс-служба КЭПиИЗО

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов озвучил статистику за 2022 год по оформленным с малым и средним бизнесом контрактам на Портале поставщиков. Городские и муниципальные заказчики на этой платформе пользуются услугами и товарами 290 тысяч предпринимателей, из которых более 90 процентов представляют малый и средний бизнес.

ЭВ прошлом году московские заказчики заключили с ними 186,7 тысячи контрактов на 35,5 миллиарда рублей, - отметил заммэра. - Это составляет более 84 процентов от всего объема контрактов на Портале, которые город заключил в 2022 году».

По его словам, с помощью закупок малого объема московские и региональные поставщики обеспечивают своими товарами столичных заказчиков. К примеру, в прошлом году город получил от предпринимателей из Москвы различной продукции на 23,8 миллиарда рублей. Кроме того, среди лидеров по поставкам подмосковные компании - 6,4 миллиарда, а также малые и микропредприятия из Санкт-Петербурга - 571 миллион рублей.

Некоторыми данными о работе Портала поделился руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков. Известно, что из малых и средних компаний самыми активными на онлайн-платформе стали микропредприятия. С ними в 2022 году подписано 161,4 тысячи контрактов на 29,1 миллиарда рублей.

«Сумма контрактов с малым бизнесом составила 5,5 миллиарда рублей, а число контрактов – 22,1 тысячи, - уточнил глава ведомства. - Со средним бизнесом столичные заказчики заключили 3,2 тысячи контрактов на 877 миллионов рублей».

По его словам, поставки микропредприятий для города обычно включают в себя строительные товары, оргтехнику и программное обеспечение. Суммы таких закупок заказчиками составили 6,3 и 2,3 миллиарда рублей соответственно. Малый бизнес обеспечил город в 2022 году строительными и хозяйственными товарами на 1,1 миллиарда и 472 миллиона рублей. При этом средний бизнес чаще всего поставлял городу строительные и медицинские товары - на 202 и 124 миллиона рублей.

Как пояснил заместитель руководителя Департамента информационных технологий Москвы Роман Урнышев, участие в закупках и рост сбыта товаров стали удобными и доступными для поставщиков благодаря цифровым возможностям Портала. В числе таких новшеств 2022 года - сервис автоматических ставок для участия в нескольких котировочных сессиях одновременно и логистический сервис.