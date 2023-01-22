Ледяной дождь, сильные морозы и оттепель: как погодные аномалии в Москве влияют на здоровье

У чувствительных к изменениям погоды людей нередко нарушается сон и меняется артериальное давление Фото: Shutterstock

Погодные аномалии, например, сильные морозы, оттепели, резкие перепады температур или атмосферного давления могут стать причиной недосыпа и плохого самочувствия, рассказала врач-сомнолог, кандидат медицинских наук София Черкасова в беседе с RT.

«Есть метеочувствительные люди, которые реагируют на изменения уровня влажности, атмосферного давления, и у них могут возникать самые разные симптомы», - подчеркнула она.

По словам специалиста, у чувствительных к изменениям погоды людей нередко нарушается сон, меняется артериальное давление, возникают головные боли.

Врач добавила: из-за недосыпа человек чувствует раздражительность, подавленность, снижение интеллектуально работоспособности. Чтобы нормализовать процесс засыпания, необходимо соблюдать правила гигиены сна, вести активный образ жизни, снизить употребление кофеина.

Как писал KP.RU, по словам сомнолога Черкасовой, при длительном хроническом недосыпе увеличивается риск возникновений депрессии, сахарного диабета, гипертонии, атеросклероза и других заболеваний.