Прохожие забрали чужой заказ из рюкзака курьера на востоке Москвы и попали на видео

Прохожие открыли сумку, вытащили из нее заказ, а затем скрылись с места происшествия

На востоке Москвы двое прохожих украли чужой заказа из термо-сумки курьера. Инцидент произошел в районе Богородское вечером, сообщает «Москва 24».

На представленных кадрах видно, как незнакомцы подходят к рюкзаку доставщика, одиноко стоящему у жилого дома, вскрывают его, а затем вытаскивают оттуда пакеты с продуктами. После этого пара спокойно уходит с чужим заказом. Молодые люди совершили кражу в тот момент, когда рядом никого не было. Где в это время находился сам курьер, неизвестно.

Ранее KP.RU писал, что в Москве мужчина вынес из магазина спрятанный под одеждой товар и избил продавца, который попытался его остановить. Злоумышленника задержали, в отношении его возбудили уголовное дело. За применение насилия во время ограбления мужчине грозит до семи лет лишения свободы или до пяти лет принудительных работ.