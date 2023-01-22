Жителям Москвы рассказали, как помочь белкам пережить зиму

Подкармливать белок можно только при отрицательных температурах и устойчивом снежном покрове Фото: Алексей БУЛАТОВ

Зимой белкам сложно добывать пищу, при этом животным приходится тратить больше энергии для обогрева. Специалисты ГПБУ «Мосприрода» рассказали горожанам, как помочь зверькам пережить холода.

При минусовых температурах и формировании устойчивого снежного покрова белок необходимо подкармливать. Лучшим угощением для животных станут сухофрукты, несоленые и нежареные семечки, желуди, кедровые орешки, фундук в скорлупе, грецкие орехи. При этом белок нельзя кормить хлебом, сдобной выпечкой, жареными и солеными продуктами, арахисом, миндалем, фисташками и косточками от фруктов. Давать еду прямо с рук не стоит, ведь грызуны могут укусить.

Кроме того, для белок можно сделать искусственные гнездовья и кормушки. Важно, чтобы они были выполнены из безопасных материалов. Крепить домики лучше не гвоздями, а веревками или лентами, чтобы животное не поранилось. Бельчатники также можно утеплить мхом, сухой травой или шерстью.

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