Козицкий переулок в Москве перекроют 28 января для киносъёмок Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве запланировали проведение съёмок фильма, для которых придётся ненадолго перекрывать движение в Козицком переулке. Пропускать автомобили не будут ночью 28 января, с 03:00 до 06:00, всего три часа. Об этом пишет пресс-служба Департамента транспорта столицы.

Как отметили в ведомстве, перекрытия будут нестандартными. Пропускать будут специальный транспорт, а также личные автомобили местных жителей, с интервалами по семь минут. Остальным придётся ехать в объезд.

Перекрыт будет весь Козицкий переулок, от начала и до конца. Напомним, он начинается от Тверской улицы, и заканчивается Большой Дмитровкой.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве ввели ряд длительных ограничений и перекрытий движения, которые продлятся до середины, а то и до конца 2023 года. Например, Мерзляковский переулок полностью закрыт до 17 декабря.