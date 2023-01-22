За сутки в Москве выявили 1755 новых случаев COVID-19

С начала пандемии в Москве выявили 3 330 104 случая заражения ковидом Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Москве за минувшие сутки зарегистрировали 1755 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днем ранее в столице COVID-19 заболел 1921 человек, следует из данных, опубликованных на сайте стопкоронавирус.рф 22 января.

В стационары попали 77 горожан, еще 1196 пациентов вылечились. Вирус унес жизни 11 человек. Всего с начала пандемии в Москве выявили 3 330 104 случая заражения ковидом, после болезни выздоровели 3 133 360 жителей столицы, 47 785 – умерли.

За последние 24 часа в России зафиксировали 5729 новых случаев COVID-19. Госпитализировали 427 жителей, 4021 пациент выздоровел, еще 41 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирус» скончался.

Ранее KP.RU писал, что ситуация с заболеваемостью гриппом и ОРВИ в Москве остаётся напряжённой. По данным Роспотребнадзора, во всех возрастных группах увеличилось число заболевших. Горожан просят соблюдать дистанцию, носить маски в общественных местах, избегать лишних контактов.