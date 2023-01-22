Новогодний общественный транспорт Москвы перевёз в каникулы более двух миллионов пассажиров Фото: Департамент транспорта Москвы

В период с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года по Москве курсировало большое количество разного общественного транспорта, который тематически украсили к праздникам. О статистике за этот период рассказали в пресс-службе Департамента транспорта столицы.

Как отметили в ведомстве, всего по городу ездили 250 украшенных автобусов, 50 электробусов, 31 трамвай и 13 поездов метро. Каждый транспорт украшали индивидуально и креативно, а оплачивали декорирование, как правило, сами производители подвижного состава.

Всего новогодний транспорт перевёз за праздники более 2,2 млн человек. Большая часть нагрузки легла на автобусы и метро - и те и другие перевезли, в среднем, по миллиону пассажиров. Электробусами воспользовались около 80 тыс. человек, а трамваями - 110 тысяч.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве будет перекрыт Козицкий переулок 28 января, для съёмок фильма. Перекрытие будет не долгим, и в ночное время.