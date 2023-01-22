Атмосферное давление в Москве поднимется на 20 единиц выше нормы 23 января Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Начало новой недели в Москве будет крайне жёстким для людей, зависимых от атмосферного давления. Аномально высокие показатели барометров ожидаются уже в понедельник, 23 января, о чём сообщается на сайте «Метеовести».

Как отмечают синоптики, зона барической аномалии накроет практически всю центральную Россию. Сперва она придёт в Санкт-Петербург, сегодня, а уже в понедельник захватит и Москву. Показатели барометров покажут 765-766 миллиметров ртутного столба, что на 19-20 миллиметров выше нормы.

Подобные цифры аналогичны ситуации, как если бы вы погрузились на глубину двухсотметровой впадины. Это крайне неблагоприятные условия для метеозависимых людей. Жители Москвы могут ощутить слабость, головные боли, возможно обострение хронических сердечно-сосудистых заболеваний. Хуже всего придётся гипертоникам.

Однако подобный кошмар долго не продлится - уже к вторнику давление начнёт опускаться, а к четвергу (26 января) полностью нормализуется.

Ранее KP.RU сообщал о том, как столичные врачи рекомендуют справляться с последствиями повышенного атмосферного давления.