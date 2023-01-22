Во время столкновения автобуса с легковушкой в Гольяново пострадал один человек Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В московском районе Гольяново, на Щёлковском шоссе, произошло столкновение двух транспортных средств. Легковой автомобиль врезался в автобус, из-за чего пострадал один человек. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва», со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД столицы.

Непосредственное столкновение произошло неподалёку от дома № 75 на Щёлковском шоссе. Сообщается, что пострадавший человек был передан в руки бригаде прибывших на место происшествия медиков. Обстоятельства случившегося уточняются правоохранительными органами, на месте работают экстренные службы Москвы.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве, на внутренней стороне 108-го километра МКАД, столкнулись сразу пять автомобилей. Из-за ДТП было серьёзно затруднено движение, экстренным службам пришлось перекрыть три полосы из пяти. Информация о пострадавших и обстоятельства случившегося уточняются.