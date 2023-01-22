Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об итогах работы цифровых сервисов города за 2022 год Фото: Иван ВИСЛОВ

Сергей Собянин подвёл итоги работы онлайн-сервисов Москвы за прошедший, 2022 год. Как отметил чиновник, к цифровой экосистеме города присоединились более 6,7 млн человек. Об этом пишет пресс-служба администрации столицы.

Прежде всего речь идёт о таких сервисах и порталах как «Активный гражданин», «Город идей», «Наш город», «Город заданий» и «Электронный дом». К примеру, за 2022 год на портале «Активный гражданин» провели более 900 голосований по различным социальным темам, в том числе выбрали названия для 15 новых станций метро, 13 улиц и двух городских площадей, а благодаря порталу «Наш город» решили более миллиона вопросов по содержанию домов, дворов, дорог и других объектов.

К сервису «Электронный дом» подключены 97 % МКД столицы, и благодаря системе удалось удобно провести более тысячи собраний собственников, более тысячи опросов, собрать больше 150 тыс. заявок о неполадках в домах. В то же время проект «Город заданий» позволил выполнить более 30 тыс. задач за год, таких как благоустройство, организация мероприятий и прочее.

В то же время благодаря сервису «Город идей» удалось реализовать семь проектов. Всего москвичи за год подали в сервис более 31 тыс. разных интересных предложений и идей по развитию города.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве при помощи онлайн-сервиса удалось за два года вернуть хозяевам более 350 пропавших домашних животных.