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НовостиОбщество22 января 2023 14:33

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об итогах работы цифровых сервисов города за 2022 год

Столичные электронные сервисы охватывают 6,7 миллионов человек
Сергей КУДРИН
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об итогах работы цифровых сервисов города за 2022 год

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об итогах работы цифровых сервисов города за 2022 год

Фото: Иван ВИСЛОВ

Сергей Собянин подвёл итоги работы онлайн-сервисов Москвы за прошедший, 2022 год. Как отметил чиновник, к цифровой экосистеме города присоединились более 6,7 млн человек. Об этом пишет пресс-служба администрации столицы.

Прежде всего речь идёт о таких сервисах и порталах как «Активный гражданин», «Город идей», «Наш город», «Город заданий» и «Электронный дом». К примеру, за 2022 год на портале «Активный гражданин» провели более 900 голосований по различным социальным темам, в том числе выбрали названия для 15 новых станций метро, 13 улиц и двух городских площадей, а благодаря порталу «Наш город» решили более миллиона вопросов по содержанию домов, дворов, дорог и других объектов.

К сервису «Электронный дом» подключены 97 % МКД столицы, и благодаря системе удалось удобно провести более тысячи собраний собственников, более тысячи опросов, собрать больше 150 тыс. заявок о неполадках в домах. В то же время проект «Город заданий» позволил выполнить более 30 тыс. задач за год, таких как благоустройство, организация мероприятий и прочее.

В то же время благодаря сервису «Город идей» удалось реализовать семь проектов. Всего москвичи за год подали в сервис более 31 тыс. разных интересных предложений и идей по развитию города.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве при помощи онлайн-сервиса удалось за два года вернуть хозяевам более 350 пропавших домашних животных.