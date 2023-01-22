Оступаясь и падая: малыш-корги героически преодолел путь по гололеду на юге Москвы и попал на видео

Фото: скриншот из видео

Гололедица доставляет неудобства не только жителям Москвы, но и их любимцам. Так, 22 января, на Сумском проезде в Чертаново хозяйка маленького пёсика корги засняла, как её питомец с трудом передвигается по наледи, скрывающейся под снегом во дворе жилого дома. Видео опубликовали в местных соцсетях.

На записи видно, как собака с трудом идёт по скользкому льду, постоянно оступаясь и падая, но спустя время всё же добирается до относительно устойчивой поверхности.

Как отмечают в социальных сетях, дело происходит возле дома № 114, корпус 4, по Сумскому проезду. Желаем маленькому корги благополучных прогулок, несмотря на трудности по пути.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве 22 января ожидалась сильная гололедица, а также слабый ветер и температура воздуха в пределах -1...-3 градусов по Цельсию.