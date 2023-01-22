«Жёлтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы продлили в Москве до утра 24 января Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве продлили «жёлтый» уровень погодной опасности, причиной которого стала наледь на дорогах, тротуарах, во дворах и в принципе везде, где передвигаются люди. Об этом сообщили специалисты Гидрометцентра России.

Предупреждение о погодной опасности будет действовать вплоть до 12:00 24 января. Других опасностей, помимо гололедицы, синоптики не предвидят.

Напомним, «жёлтый» уровень погодной опасности означает, что погода потенциально может нанести вред человеку, а также повлиять на его деятельность. При этом непосредственной угрозы жизни этот уровень опасности не предполагает. Когда погода нешуточно грозит здоровью и жизни - ей присваивается «оранжевый» или даже «красный» статус.

Ранее KP.RU сообщал о том, что 30 и 31 января в Москве ожидаются обильные снегопады, после которых сугробы в городе вырастут вплоть до 34 сантиметров.