Бизнес впервые сможет заключить договоры долгосрочной аренды по городским объектам массового спорта

Фото: Мария Багреева / Пресс-служба Департамента экономической политики и развития города Москвы

Власти Москвы объявили первые торги на право заключения договоров долгосрочной аренды действующих объектов Москомспорта с частными спортивными операторами, сообщила министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Прием заявок на участие в торгах на право заключения договоров аренды спортивного комплекса «Лаун-теннис» (ул. Паустовского, д. 4а) и спортивного клуба «База» (Зеленоград, корп. 317а, стр. 1) до 13 февраля проходит на торговой площадке «Росэлторг». Договоры будут заключены на 25 лет по индексируемой на уровень инфляции арендной ставке, которая будет определена по результатам торгов. Начальное значение установлено на уровне шести тысяч рублей с учетом НДС за один квадратный метр арендуемой площади в год без учета расходов на эксплуатацию и коммунальных платежей.

Арендаторы обязаны продолжить использование зданий для оказания спортивных и физкультурно-оздоровительных услуг, однако будут вправе самостоятельно определять перечень этих услуг, выбирая наиболее востребованные людьми виды спорта. Для сопутствующих услуг может использоваться не более 25% имущества. Кроме того, арендаторы обязаны обеспечить доступ к объекту для проведения тренировочных занятий или спортивных мероприятий не менее 10 часов в неделю по запросам Департамента спорта города Москвы.

Отметим, что это первые спортивные объекты, вынесенные на торги в рамках программы передачи объектов массового спорта в аренду частным операторам, совместно развиваемой Департаментом спорта и Департаментом экономической политики и развития города Москвы. Планируется, что привлечение частных операторов позволит повысить эффективность управления городским имуществом и обеспечить предоставление качественных и востребованных спортивных услуг, отметила Мария Багреева.