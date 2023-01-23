Сергунина: В 2022 году услугами московских коворкинг-центров НКО воспользовались 60 тысяч человек

В столице сегодня работают 11 городских коворкинг-центров

В столице сегодня работают 11 городских коворкинг-центров практически во всех округах, в том числе в Зеленограде и в Новой Москве. На их базе социально ориентированные некоммерческие организации (НКО) могут проводить в удобных для них местах встречи, презентации, выставки, мастер-классы и лекции. Подробностями их работы в прошлом году поделилась заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

«В 2022 году услугами коворкинг-центров НКО воспользовались 60 тысяч человек — на 13 процентов больше, чем в 2021-м. Партнерами площадок стали уже две тысячи некоммерческих организаций. Им доступны рабочие пространства на несколько десятков человек, типография, консультации экспертов, информационная поддержка их событий. Все это предоставляется безвозмездно — достаточно отправить заявку через городской портал “Душевная Москва”», —рассказала Наталья Сергунина.

Все центры оснащены компьютерами, интернетом, залами с мультимедийным оборудованием, зонами отдыха. Пространства центров организованы таким образом, чтобы ими могли без труда пользоваться маломобильные граждане. Плюс ко всему они работают каждый день.

В центрах проходят занятия в рамках образовательной программы «НКО Лаб». Удобный для себя формат обучения желающие могут выбрать сами. В списке - курсы повышения квалификации, онлайн-тренинги, семинары, вебинары и мастер-классы. Темы занятий тоже самые разные. Например, финансы и право, работа с персоналом, управление организацией, эффективное продвижение в социальных сетях и другие. В 2022 году свои навыки прокачали здесь более семи тысяч человек. Ещё одно преимущество программы для резидентов - очные или онлайн-консультации юриста и бухгалтера. Вся информация - на портале «Душевная Москва» в разделе «Обучение».

Среди наиболее востребованных услуг в центрах - печать листовок, буклетов, приглашений, грамот, блокнотов и даже небольших журналов. Это подтверждается цифрами. В 2022-м было напечатано всего 800 тысяч листов, в 2018-м - в два раза меньше.

В любом центре можно проводить мероприятия - от занятий для детей с особенностями развития до отраслевых конкурсов. Для этого есть не только помещения и оборудование. Центр обеспечит также оператора и фотографа, поможет с размещением анонса или новости на сайте. В прошлом году состоялось более 800 событий.

Напомним, развитием сети коворкинг-центров с 2016 года занимается Комитет общественных связей и молодежной политики Москвы. Проект открыт для всех социально ориентированных НКО столицы. Адреса и бронь помещения - на портале «Душевная Москва».