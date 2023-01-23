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НовостиОбщество23 января 2023 5:37

Синоптик Леус: облачно и около двух градусов мороза будет в Москве 23 января 2023 года

Атмосферное давление упадет до отметки 754 миллиметра ртутного столба
Роман ПОЛОСИКОВ
В Москве ожидается температура около двух градусов мороза 23 января 2023 года

В Москве ожидается температура около двух градусов мороза 23 января 2023 года

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Москва по-прежнему находится на периферии большого антициклона, поэтому в столице ожидается температура от нуля до минус двух градусов. Такой прогноз дал в своем Telegram-канале «Погода от шефа» ведущий специалист центра погода «Фобос» Михаил Леус.

В столице будет облачная погода с прояснениями, а осадков ожидать в течение суток не стоит. На тротуарах и дорогах все так же образуется гололедица.

Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 2-7 метра в секунду, а атмосферное давление будет падать и остановится на отметке в 754 миллиметра ртутного столба. Такие показатели превышают норму.

Ранее KP.RU сообщал о продлении «желтого» уровня погодной опасности в Москве до утра 24 января. Такое предупреждение ввели из-за сильной наледи на дорогах и тротуарах столицы.