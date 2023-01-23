В Москве появится новый тип универсальных общественных пространств Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Москве появится павильон общественного пространства нового типа. Его наполнение будет зависеть от запросов гостей павильона. Об этом «Мосленте» рассказал член союза архитекторов России Амир Идиатулин.

Новое пространство появится на набережной Марка Шагала на месте офиса продаж квартир.

По мере поступающих запросов от гостей павильона его наполнение может меняться, поэтому такое общественное пространство будет универсальным. Строительство павильона уже идет полным ходом.

В нем будет организован коворкинг, а также там будет место для проведения открытых лекций. Одну из частей пространства может занять йога-центр.

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