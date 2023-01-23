Ефимов: Реорганизацию заброшенного участка в Зюзине проведут по программе КРТ

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Стихийная стоянка и старое торгово-офисное здание в плохом состоянии - вот и все, что сейчас можно увидеть на заброшенном участке вдоль Азовской улицы, недалеко от Старобалаклавской улицы и Черноморского бульвара. Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, благодаря программе комплексного развития территорий (КРТ) эту неэффективно используемую площадку в 0,4 гектара в районе Зюзино на юго-западе Москвы приведут в порядок. Проект такого решения опубликован на сайте правительства столицы.

«В рамках комплексного развития на этой территории построят современное комфортабельное жилье, которое будет передано под заселение по программе реновации, - отметил заммэра. - Инвестиции в реализацию проекта составят около 1,5 миллиарда рублей».

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества столицы Максим Гаман уточнил, что на участке появится современное жилье.

«Его общая площадь - более 17 тысяч квадратных метров, - добавил Гаман. - Сюда переедут жители соседних домов, включенных в программу реновации».

Напомним, с помощью программы КРТ город планирует вновь запустить в оборот заброшки или неэффективно используемые земли. Это даёт дополнительно около 550 тысяч рабочих мест, семь триллионов рублей инвестиций и примерно три триллиона рублей бюджетных поступлений. Проектами КРТ могут заняться правообладатели земли, городские операторы или выбранный на торгах инвестор. Уже известен список бывших промзон, в которых инвесторы проведут КРТ. Сюда входят «Октябрьское Поле», два участка бывшей промзоны «Коровино», участки в «Кунцево», «Алтуфьевское Шоссе», «Братцево», «Теплый Стан» и «Автомоторная», заброшенная стройка в Тропарево-Никулино и неэффективно используемый участок с незавершенным строением в Тимирязевском районе.

Город также выбрал операторов для реорганизации 15 участков - бывших промзон «Южный порт», «Зюзино», «Грайвороново», «Варшавское Шоссе», «Северянин», «Кирпичные улицы», «Западная водопроводная станция», «Свиблово», «Кунцево», производственной зоны «Алабушево» и неэффективно используемых территорий в районах Хорошево-Мневники, Южнопортовый и Москворечье-Сабурово.