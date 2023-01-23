Синоптик Синенков: До трех градусов мороза без осадков ожидается в Москве 23 января 2023 года

До трех градусов мороза без осадков ожидается в Москве 23 января 2023 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Москву 23 января 2023 года ожидает облачная погода с прояснениями и без осадков. Температура воздуха в столице составит от одного до трех градусов ниже нуля, об этом рассказали РИА Новости со слов ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Александра Синенкова.

В области температура может достигать шести градусов мороза.

Специалист отметил, что в столице будет главенствовать южный ветер со скоростью 2-7 метра в секунду. Атмосферное давление к вечеру может снизиться до значения в 764 миллиметра ртутного столба.

Ранее KP.RU писал, что последняя неделя января в Москве будет сопровождаться легкими морозами. В последние дни месяца в столицу вернутся снегопады, перед которыми москвичей может снова встретить ледяной дождь, который точно не даст заскучать.