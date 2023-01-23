Мобильный трафик VoLTE в сети МегаФона в Москве и Подмосковье достиг исторического максимума

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Доля звонков с использованием технологии VoLTE в Москве и Московской области достигла 75%. Сегодня голосовые вызовы в сети LTE совершает уже каждый второй абонент в регионе. К таким выводам пришли специалисты МегаФона, проанализировав мобильный трафик в январе 2023 года.

Напомним, МегаФон первым среди операторов запустил VoLTE в Москве и области, а затем и на федеральном уровне. Технология обеспечивает абонентов кристально чистым звуком при голосовых соединениях, а также позволяет одновременно говорить по телефону и использовать мобильный интернет. Соединение по VoLTE возможно с абонентами любых операторов.

Жители Москвы и области совершают звонки с помощью VoLTE чаще, чем абоненты в других регионах. Здесь на сервис приходится три четверти от всего голосового трафика в сети МегаФона. За последние четыре года этот показатель увеличился в два раза. Этому способствовало появление большого количества смартфонов, поддерживающих технологию, в том числе в низком ценовом сегменте. Сейчас доля устройств с поддержкой VoLTE составляет уже 89%. В популярных моделях смартфонов сервис включается в автоматическом режиме, в остальных моделях достаточно активировать функцию в настройках телефона.