В Москве задержали мужчину по подозрению в убийстве собственной матери и попытке убийства сестры

В Москве задержали 33-летнего мужчину по подозрению в убийстве собственной матери и попытке убийства сестры Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В квартире жилого дома на улице Витебская обнаружили тело 63-летней женщины с признаками насильственной смерти. На ее туловище были колото-резанные ранения. От ножа пострадала и дочь пенсионерки. 40-летнюю женщину госпитализировали, рассказали в прокуратуре Москвы.

Известно, что на момент происшествия в квартире находился 33-летний сын убитой. Мужчину задержали.

Прокуратура Москвы контролирует установление всех обстоятельств произошедшего и принятие процессуальных решений. Возбуждены уголовные дела по факту убийства женщины и покушения на убийство ее дочери.

Ранее KP.RU писал, что в столице мужчина зверски убил свою тетю, тщательно подготовившись к этому. Мотивом стал земельный участок, на который у погибшей и ее племянника были равные доли. Между родственниками возникли споры относительно использования участка, после чего женщина пошла в суд для установления сервитута. Подозреваемого задержали, 16 января ему предъявили обвинение.