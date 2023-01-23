Пьяный мужчина напал на полицейских на северо-востоке Москвы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мужчина в состоянии алкогольного опьянения напал на двух сотрудников правопорядка, которые прибыли для пресечения его противоправных действий. Об этом стало известно из Telegram-канала столичного Следственного комитета.

22 января на крыльце торгового центра «Фортуна» нетрезвый мужчина совершил насильственные действия в отношении двух сотрудников полиции.

Нарушителя удалось задержать и теперь ему будет предъявлено обвинение по делу о применении насилия в отношении представителя власти. Ему может грозить до пяти лет лишения свободы. Задержанный полностью признал свою вину, а до суда ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее KP.RU сообщал, что в Москве задержали подозреваемого в нападении на телепродюсера, произошедшее в январе прошлого года. Общая сумма ущерба составила порядка 14 миллионов рублей.