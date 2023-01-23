Врачи выявили еще 1241 заболевшего COVID-19 в Москве за минувшие сутки

Врачи выявили еще 1241 заболевшего COVID-19 в Москве за сутки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

22 января в Москве выявили еще 1241 пациента с подтвержденным ковидом. С самого начала пандемии в столице переболел 3 290 591 человек, о чем сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

Госпитализация понадобилась 153 пациентам, так как их состояние ухудшилось и не соответствовало показаниям амбулаторному лечению. Также сообщается о смерти еще 12 жителей столицы от коронавируса. В общей сложности город потерял из-за этой болезни 47797 человек.

Также отметим, что 1128 человек за сутки пошли на поправку. За все время пандемии коронавируса в Москве полностью вылечились 3 134 488 жителей.

Москва остается в красной зоне заболеваемости коронавирусом. Такой статус присваивается городу, начиная со 150 заражений на 100 тыс. жителей за неделю либо при невыполнении «нормы» по охвату тестированием.

Ранее KP.RU сообщал, что сутки назад столичные медики поставили диагноз коронавирус 1755 москвичам. 11 человек скончались, 77 госпитализированы с ухудшением состояния.

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