Ефимов: В 2022 году в Москве бизнес и жители выкупили у города 1,4 тысячи нежилых объектов

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил о стабильном спросе у предпринимателей и горожан на недвижимость, реализуемую городом на торгах.

«В 2022 году физические и юридические лица заключили со столицей договоры на покупку 1,4 тысячи нежилых объектов, - отметил заммэра. - Их общая площадь - 119 тысяч квадратных метров. Сумма сделок составила 8,9 миллиарда рублей».

Самым большим из купленных в 2022-м помещений стал объект площадью свыше двух тысяч квадратных метров на Сельскохозяйственной улице на северо-востоке столицы. А на Ярцевской улице на западе города было продано самое маленькое помещение - три квадратных метра.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества города Москвы Максим Гаман назвал округа, в которых покупатели чаще всего выбирали недвижимость в прошлом году. Лидером стал Западный округ столицы. Бизнес купил здесь 464 объекта, общая площадь которых составила 16,1 тысячи квадратных метров. Второе место у Северо-Западного округа - 170 нежилых помещений общей площадью 8,8 тысячи квадратных метров.

«Список замыкает Юго-Западный округ, в котором город продал 141 объект общей площадью 17,9 тысячи квадратных метров», - добавил Гаман.

Некоторые помещения продали при помощи вторичных способов. Например, 478 из них - через публичное предложение, 466 – через продажу без объявления цены.