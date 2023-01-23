Сергей Собянин рассказал об открытии трех новых детских поликлиник в Москве Фото: пресс-служба мэра и Правительства Москвы

В Москве открылись три новых детских поликлиники. Об открытии нового медучреждения в Бескудниковском районе, а также об окончании реконструкции поликлиник в Кузьминках и Бибирево рассказал в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Новая поликлиника в Бескудниковском районе столицы 23 января уже приняла первых пациентов. В пятиэтажном здании могут обеспечить до 250 посещений в смену. В штате нового медучреждения будут работать 114 человек, из которых 44 — врачи.

Всего более 40 тысяч детей смогут получать медицинскую помощь в новых учреждениях. Новые детские поликлиники оборудованы самым современным оборудованием.

Все медучреждения сделаны по единому стандарту, который разработали еще в 2019 году. Кабинеты врачей расположены таким образом, чтобы минимизировать образование очередей. Для персонала в здании есть комфортные комнаты отдыха.

Ранее KP.RU сообщал, что мэр Собянин подвел итоги работы цифровых сервисов за 2022 год. За прошедший год к цифровой экосистеме подключились почти 7 миллионов человек.