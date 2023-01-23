Светодинамический фонтан в музее-заповеднике «Царицыно» начали ремонтировать

Светодинамический фонтан в музее-заповеднике «Царицыно» начали капитально ремонтировать Фото: mos.ru

Стартовал капремонт светодинамического фонтана в музее-заповеднике «Царицыно». Специалисты обновят покрытия парапетов и чаши, заменят насосы, форсунки и подводный кабель. Все галогеновые светильники будут заменены современными светодиодными. О предстоящих масштабных изменениях рассказали на официальном сайте мэра Москвы.

Фонтан открыли в 2007 году и за почти 16 лет он уже сильно разрушился. Специалисты полностью заменят электронную систему управления фонтаном, акустическую систему и усилители мощности звука, подводные светильники светодинамической подсветки, насосное оборудование, системы электро- и водоснабжения. Также будет обновлена гранитная облицовка чаши фонтана, парапетов, лестниц, мощение вокруг объекта.

Более четырех тысяч галогеновых светильников заменят на светодиодные. Обновление необходимо и внутреннему оборудованию. Специалисту установят 915 форсунок, 82 насоса и 35 километров подводного кабеля.

Также место отдыха оборудуют современными системами видеонаблюдения и охранно-пожарной сигнализаций. Ремонт завершат на началу сезона фонтанов, весной 2023 года.

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