Столичный центр реабилитации диких животных принял 371 подопечного в 2022 году Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

В течение 2022 года в центр реабилитации диких животных при департаменте природопользования и охраны окружающей среды города Москвы в Андрейкове поступила 371 особь. Больше половины подопечных составили лисы, утки, совы и чайки. Также были и редкие для зооцентра гости, передает портал mos.ru.

Так, лечение в Москве прошли африканский лев, тигр, пума, фазаны, волнистые попугаи, амадины, лесные амурские коты, приматы и экзотические змеи.

Всего за 2022 год поступило более 2,3 тыс. сообщений о диких животных. Чаще всего москвичей беспокоило состояние лис, уток и хищных птиц.

В течение года в центре содержались 925 особей животных. В естественную среду после лечения вернули более 90 подопечных. В основном это птицы, белки и ужи. Сейчас в питомнике остаются 812 животных, их содержат в вольерах и загонах на территории площадью четыре гектара.

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