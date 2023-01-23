Собянин: За 10 лет в метрополитене Москвы создали более 30 тысяч рабочих мест

Сергей Собянин: За 10 лет в метрополитене создали более 30 тысяч рабочих мест Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За 10 лет в Московском метрополитене создали более 30 тысяч рабочих мест. Вакансии появляются благодаря развитию инфраструктуры метро, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Всего с 2012 года в Московском метрополитене появилось 31 260 новых рабочих мест. Сейчас это один из крупнейших работодателей столицы, написал Сергей Собянин в своем Телеграм-канале.

Созданию новых рабочих мест со стабильной зарплатой и социальными гарантиями от города способствует активное строительство инфраструктуры метро.

— Только благодаря Большой кольцевой линии появилось более шести тысяч вакансий, — отметил мэр Москвы.

Наиболее популярными профессиями в последнее время в этой сфере стали водитель трамвая, машинист электропоезда, дежурный по станции, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, электромеханик, электромонтер тяговой подстанции, тоннельный рабочий, монтер и обходчик пути.

Набор на вакансии продолжается.

Ранее KP.RU писал, что эксперты перечислили самые высокооплачиваемые вакансии в Москве.