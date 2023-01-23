Зарезавший мать и ранивший сестру ножом москвич оказался психически нездоровым

Убивший мать и ранивший сестру ножом москвич оказался психически нездоровым Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следственный комитет Москвы задержал подозреваемого в убийстве пенсионерки и покушении на убийство ее дочери на западе столицы. Им оказался 33-летний сын погибшей. Мужчина страдает расстройством психики. Следствие назначит ему психолого-психиатрическую стационарную экспертизу.

Кунцевский межрайонный следственный отдел СКР по городу Москве возбудил уголовное дело в отношении 33-летнего мужчины. Его подозревают в убийстве матери, а также в покушении на убийство сестры.

По версии следствия, утром 23 января 2023 года в квартире жилого дома на улице Витебской подозреваемый в ходе ссоры напал на мать и сестру. Пожилая женщина скончалась на месте, ее дочь госпитализировали.

Установлено, что мужчина страдал расстройством психики. Ему назначат психолого-психиатрическую экспертизу. Сейчас следователи допрашивают подозреваемого, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, KP.RU сообщал, что труп 63-летней женщины и ее раненую 40-летнюю дочь обнаружили в их собственной квартире. Там же находился и их родственник, которого задержали.