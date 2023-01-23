Поезда на Таганско-Краснопресненской линии метро в Москве задерживаются на 15-20 минут Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Стало известно о том, что поезда на Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена вечером 23 января ходят с увеличенными интервалами в сторону Котельников. Видео с большим количеством пассажиров на станциях разлетелись по Телеграм-каналам.

Судя по кадрам, которые снимают пассажиры метро, на станциях фиолетовой ветки скапливается множество пассажиров. Поезда ходят с интервалом в 15-20 минут, из-за чего создаётся толчея как в вагонах, так и на платформах.

В Департаменте транспорта Москвы заявили о том, что задержка поездов имела место, однако составы уже входят в штатный режим. Причиной увеличения интервалов стала длительная высадка пассажиров из поезда на станции «Рязанский проспект». Процесс занял не более десяти минут, однако из-за этого нескольким поездам пришлось затормозить для соблюдения интервала. Проблемный состав убрали с путей для дальнейшей проверки.

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