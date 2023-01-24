Овчинский: Московская компания разработала импортозамещающий сверхгибкий кабель

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский. Фото: Департамента инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Столичные предприятия активно работают в области научных исследований и собственных разработок, позволяющих заместить импортную продукцию на рынке. Созданные при этом отечественные товары благодаря высокому качеству и уникальным основным характеристикам существенно обгоняют аналоги зарубежных производителей. Как сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, в столице создан сверхгибкий кабель, выдерживающий несколько миллионов циклов изгиба.

«Новая разработка столичного предприятия «Спецкабель» поможет закрыть потребности российского рынка в особо гибких монтажных кабелях для промышленной робототехники, - отметил *глава ведомства*. - Важно, что для изготовления нового кабеля используются преимущественно отечественные материалы».

Проведённые тестирования монтажного изделия уже подтвердили его устойчивость к изгибам. Она в несколько раз выше, чем у таких же импортных кабелей. Среди других преимуществ отечественной новинки - малый радиус изгиба. Благодаря этому продукцию можно применять в роботизированных технологических системах. К ним относятся, например, автоматические производственные линии или станки с ЧПУ (числовым программным управлением). Необходимую гибкость кабелю придает использование новых технологий пучковой скрутки медных жил из большого числа тонких проволок. Производитель сейчас занимается комплексными испытаниями кабеля. Параллельно ведётся подготовка к запуску производства.

Как пояснил генеральный директор предприятия «Спецкабель» Андрей Лобанов, изготовление широкой линейки таких изделий с разными конструктивными исполнениями способна обеспечить производственно-технологическая база завода.

«Серия отличается маслобензостойкостью и широким температурным диапазоном эксплуатации, - уточнил представитель компании. - Изделия можно применять в экстремальных условиях, например, на нефтегазохимических предприятиях, в том числе за полярным кругом».