Ефимов: В 2022 году безработных в Москве стало меньше на 23 процента

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил о снижении количества безработных в столице в 2022 году. Цифра уменьшилась на 23 процента – до 28,1 тысячи человек.

«Это рекордно низкий показатель за последние несколько лет, - отметил заммэра. - На 1 января 2023 года уровень безработицы в столице составил 0,39 процента, что является минимальным значением с февраля 2020-го».

Санкции и уход из страны некоторых крупных зарубежных компаний не смогли нарушить ситуацию на столичном рынке труда. Среди причин его стабильности за последние двенадцать месяцев - взвешенная политика в сфере занятости, программы поддержки предприятий и бизнеса, а также активное импортозамещение. Покупателям вместо покинувших рынок иностранных товаров предлагаются российские изделия и продукция дружественных стран.

Департамент экономической политики и развития Москвы приводит такую статистику. В прошлом году с января по декабрь наибольшая разница между количеством принятых на работу и уволенных отмечена в сфере разработки компьютерного и программного обеспечения – 24,7 тысячи человек. В отрасли научных исследований и разработок было трудоустроено на 10,7 тысячи сотрудников больше, чем уволено, в сфере ЖКХ – на 5,3 тысячи, в области ремонта и монтажа машин и оборудования – на 3,4 тысячи, в производстве компьютеров, электроники, оптики – на 2,7 тысячи.