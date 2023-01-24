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НовостиОбщество24 января 2023 6:06

Психолог Шляпников: нежелание убирать новогоднюю елку сигнализирует о депрессии

Признаком психологических проблем также являются постоянные тревожные мысли
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Нежелание убирать елку после новогодних праздников может быть признаком различных психологических проблем

Нежелание убирать елку после новогодних праздников может быть признаком различных психологических проблем

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Нежелание убирать елку после новогодних праздников может быть признаком различных психологических проблем, в частности, депрессии, сообщил доцент кафедры психологии личности и дифференциальной психологии Московского института психоанализа Владимир Шляпников в беседе с агентством «Москва».

«Убирать елку нужно из сугубо прагматических соображений. Чем дольше елка стоит, тем больше к ней привыкаешь, тем меньше она приносит радости, тем больше она приносит неудобств»,- уточнил эксперт.

Специалист добавил, что ничего страшного не произойдет, если хвойное дерево простоит в доме до лета. Однако лучше проследить за своим состоянием: возможно, вы не просто не хотите убирать елку, но и в целом не готовы чем-либо заниматься.

Шляпников добавил: еще одним симптом депрессивного состояния является постоянная тревога. В таком случае необходимо обратиться к специалистам – психологу или психотерапевту.

Ранее KP.RU писал, что сомнолог София Черкасова рассказала москвичам о влиянии недосыпа на здоровье. По словам врача, из-за отсутствия сна увеличивается риск возникновений депрессии, сахарного диабета, гипертонии и других заболеваний.