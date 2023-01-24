Психолог Шляпников: нежелание убирать новогоднюю елку сигнализирует о депрессии

Нежелание убирать елку после новогодних праздников может быть признаком различных психологических проблем Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Нежелание убирать елку после новогодних праздников может быть признаком различных психологических проблем, в частности, депрессии, сообщил доцент кафедры психологии личности и дифференциальной психологии Московского института психоанализа Владимир Шляпников в беседе с агентством «Москва».

«Убирать елку нужно из сугубо прагматических соображений. Чем дольше елка стоит, тем больше к ней привыкаешь, тем меньше она приносит радости, тем больше она приносит неудобств»,- уточнил эксперт.

Специалист добавил, что ничего страшного не произойдет, если хвойное дерево простоит в доме до лета. Однако лучше проследить за своим состоянием: возможно, вы не просто не хотите убирать елку, но и в целом не готовы чем-либо заниматься.

Шляпников добавил: еще одним симптом депрессивного состояния является постоянная тревога. В таком случае необходимо обратиться к специалистам – психологу или психотерапевту.

Ранее KP.RU писал, что сомнолог София Черкасова рассказала москвичам о влиянии недосыпа на здоровье. По словам врача, из-за отсутствия сна увеличивается риск возникновений депрессии, сахарного диабета, гипертонии и других заболеваний.