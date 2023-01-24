Овчинский: Сертификат Центробанка получил банкомат московского производства

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский

Реестр отечественного оборудования Минпромторга России пополнился в 2022 году отечественным банкоматом с функцией рециркуляции наличных. Как сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, теперь разработка столичной корпорации успешно испытана Банком России. Комплексное тестирование подтвердило соответствие банкомата всем требованиям гарантированного приема, выдачи, валидации и сортировки наличных.

«В начале этого года московская компания САГА получила заключение об успешном проведении тестирования банкомата в Центробанке России, - отметил глава ведомства. - Сертификат позволит закупать и использовать аппарат во всех финансово-кредитных учреждениях страны».

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Банкомат проходил испытания сразу по нескольким параметрам. Среди них, например, возможность проверки подлинности, ветхости, количества машиночитаемых защитных признаков, чтения серийных номеров банкнот и другие. Для этого использовали как старые, так и новые банкноты. В их числе - 1997 и 2022 годов выпуска, а также современная версия купюры в 100 рублей.

Как пояснил генеральный директор АО «САГА Технологии» Андрей Жолобов, банкомат российского производства признан безопасным и полностью отвечающим требованиям регулятора. «Продукт крайне важен в сложившихся условиях санкций и курса на замещение импорта товарами, произведенными внутри нашей страны, - добавил представитель компании. - Сейчас мы ведем ряд переговоров с крупными федеральными и коммерческими банками о поставках нашего аппарата в отделения».