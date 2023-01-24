Приезжие мужчины отобрали телефон и борсетку с деньгами у прохожего в центре Москвы

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж», фигурантов арестовали Фото: МВД Медиа

В Москве задержали двух приезжих мужчин в возрасте 28 и 30 лет, подозреваемых в ограблении прохожего, сообщили на сайте «МВД Медиа».

В полицию обратился житель столицы. Он сообщил, что на Татарской улице неизвестные украли у него мобильный телефон и борсетку с денежными средствами. Злоумышленники обратились к потерпевшему с просьбой сориентироваться на местности. Во время разговора один из мужчин схватил москвича за шею, повалил его на землю и вытащил из карманов личное имущество. Сумма материального ущерба составила 34 тысячи рублей.

Остановить преступников попытался случайный прохожий, который стал свидетелем происшествия. Но сообщник налетчика оказал ему сопротивление. После этого грабители скрылись.

Подозреваемых задержали на Новокузнецкой улице. У них изъяли похищенный смартфон и деньги. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж». Фигуранты находятся под стражей.

Ранее KP.RU писал, что в Подмосковье мужчина ограбил ювелирный салон на 600 тысяч рублей, распылив газовый баллончик в лицо сотруднице.