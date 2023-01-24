Синоптик Позднякова: в феврале минимальная температура в Москве будет не ниже -15 градусов

Февраль традиционно не является самым холодным месяцем года Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Москве в феврале минимальная температура воздуха будет не ниже -10…-15 градусов, сообщили «Известия» со ссылкой на ведущую специалистку информационного портала «Метеоновости» Татьяну Позднякову.

«Будем надеяться, что предстоящий февраль сохранит морозную погоду, но я думаю, что температура минимальная будет в пределах не ниже, чем –10...–15 градусов», — уточнила она.

Синоптик напомнила, что традиционно самым холодным месяцем в столице является январь, а не февраль. На протяжении нескольких лет в последний месяц зимы столбики термометров не опускались до -20 градусов. При этом в феврале также ожидаются морозы, но они будут не такими крепкими.

Ранее KP.RU писал, что синоптик центра «Фобос» Евгений Тишковец предупредил москвичей о сильных снегопадах 30-31 января. Высота снежного покрова увеличится до 29-34 сантиметров. Температура будет превышать норму на 3-5 градусов.