Традиционный «Унизверский квест» пройдет в Московском зоопарке 25 января 2023 года

Квест проведут в двух категориях: «Уютный поползень» и «Штормовой баклан» Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Московском зоопарке, 25 января, состоится интеллектуальное соревнование «Унизверский квест». Проверить свои знания по биологии и зоогеографии смогут студенты вузов, абитуриенты и те, кто уже окончил обучение. Присоединиться к командам также могут преподаватели, сообщили на сайте столичной мэрии.

Квест проведут в двух категория: «Уютный поползень» и «Штормовой баклан». Первая предназначена для команд-любителей, вторая – для профессионалов. Необходима предварительная регистрация.

Состязание начнется в 12:00 возле Большого пруда, сбор команд – в 11:45. Чтобы решить все задания, командам предстоит обойти всю территорию зоопарка. Соревноваться участники будут и в скорости: при равенстве баллов выиграет та команда, которая финиширует первой.

Вход в зоопарк для студентов будет бесплатный, другим участникам нужно купить входной билет.

Ранее KP.RU писал, что для обитателей Московского зоопарка собрали 50 мешков с игрушками в рамках традиционной акции «В зоопарк с подарками».