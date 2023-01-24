Ефимов: «Банк технологий» Москвы в 2022 году пополнили более 130 новых решений

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Столичная интернет-платформа «Банк технологий» продолжает расширяться. За прошлый год на ней появились еще 133 высокотехнологичных решения для промышленников. Напомним, этот сервис позволяет промышленным предприятиям города быстро найти для себя необходимые технологии. Кроме того, на платформе можно внедрять новое программное, аппаратное обеспечение и другие решения для развития производств. Как рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, в столице активно растут производства роботизированных комплексов, программного обеспечения и интеллектуальных систем управления энергоресурсами. При этом ведутся разработки других решений для автоматизации процессов на предприятии.

«Банк технологий» агрегирует доступные предложения отечественных компаний в одном месте, - отметил заммэра. - Сейчас там представлено свыше 250 решений более чем от 150 компаний».

Например, одна из новинок «Банка технологий» – разработка для управления автопарком и экономии финансов и времени при работе транспорта. С ее помощью ведется учет машин, проводится формирование, прием и обработка заявок на транспортные услуги, планирование технического обслуживания, учет параметров работы и различных затрат.

Еще одно свежее решение – автоматизированная система управления наружным освещением, созданная городским предприятием «Связь инжиниринг М». Благодаря ноу-хау уличное освещение контролируется по заданным сценариям. Параллельно проводится сбор данных для учета потребления энергопотребления и формирование отчетности.

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский уточнил, что столичные власти также готовы финансово поддерживать предприятия, планирующие внедрение решений из «Банка технологий».

«Им доступен льготный заем до 300 миллионов рублей от Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства, - сказал глава ведомства. - Деньги можно потратить на приобретение компьютерного, серверного и сетевого оборудования, программного обеспечения и другие нужды».

«Банк технологий» доступен на Инвестиционном портале Москвы.

Желающие разместить на портале сведения о своих ноу-хау могут оставить заявку на странице «Банка технологий».