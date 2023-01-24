Изнасиловавший 8 лет назад ребенка дворник предстанет перед судом в Москве

В 2015 году судом в отношении мужчины была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу заочно Фото: ГСУ СК России по Москве

В Москве 41-летнему мужчине предъявили обвинение в совершении иных действий сексуального характера по отношению к малолетней девочке в 2015 году, сообщили в Телеграм-канале столичного главка СК РФ.

По данным следствия, в период с сентября 2014 года по март 2015 года злоумышленник убирал территорию у жилого дома на ул. Адмирала Лазарева. Там он познакомился с маленькой девочкой, вошел к ней в доверие и, пользуясь беспомощным состоянием ребенка, неоднократно совершил в отношении нее действия сексуального характера.

Правоохранителям удалось установить личность преступника, его задержали в одном из столичных аэропортов. В настоящий момент проводятся необходимые следственные действия. После допроса злоумышленнику предъявили обвинение.

Уточняется, что в 2025 году мужчину заочно заключили под стражу.

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