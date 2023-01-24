Врач Лысенко сообщила о спаде заболеваемости гриппом и COVID-19 в Москве

Эпидемиологическая ситуация в Москве улучшилась по сравнению с предновогодними днями и праздниками Фото: Иван МАКЕЕВ

В Москве улучшается эпидемиологическая ситуация с гриппом и COVID-19, но несмотря на это, горожанам по-прежнему стоит прививаться. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на главврача клинической больницы №52 Марьяну Лысенко.

«Сейчас [эпидемиологическая ситуация] на спаде по сравнению с предновогодними днями и праздниками. Конечно, поспокойнее, но все равно есть больные, которые тяжело достаточно переносят инфекцию», - уточнила специалистка.

Она добавила, что в столице встречаются микст-инфекции, когда у пациента одновременно выявляют коронавирус и грипп. Лысенко отметила, что эпидситуация в столице останется опасной, особенно для людей с хроническими заболеваниями. Лучшей профилактикой инфекций врач назвала вакцинацию.

Ранее KP.RU писал, в Москве выявили 1362 новых случая заражения COVID-19 за прошедшие сутки. Госпитализировали 93 человека, 12 пациентов скончались от последствий и осложнений заболевания.